Apaixonados e tementes a Deus.

Assim era o casal Ana Paula Bento da Cruz e Jhony Matheus Mesquita Alves, de 38 e 41 anos, que perdeu a vida tragicamente em um acidente na Via Dutra, em São José dos Campos, na madrugada desta última segunda-feira (30). O caso chocou o Vale do Paraíba e gerou forte comoção nas redes sociais.

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