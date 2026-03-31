Apaixonados e tementes a Deus.
Assim era o casal Ana Paula Bento da Cruz e Jhony Matheus Mesquita Alves, de 38 e 41 anos, que perdeu a vida tragicamente em um acidente na Via Dutra, em São José dos Campos, na madrugada desta última segunda-feira (30). O caso chocou o Vale do Paraíba e gerou forte comoção nas redes sociais.
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O acidente aconteceu no km 139 da rodovia (Veja vídeos aqui). O casal morava em Lorena.
De acordo com relatos de amigos e familiares, Ana Paula era ativa nas redes sociais, onde costumava publicar mensagens sobre o filho, a quem demonstrava orgulho, além de conteúdos relacionados à fé e gratidão a Deus. Pessoas próximas também a descreveram como alguém próxima da família.
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Repercussão nas redes sociais
Após a confirmação das mortes, amigos e familiares passaram a publicar mensagens de despedida nas redes sociais. Os relatos destacam lembranças do convívio e manifestações de pesar. “Senhor tem misericórdia. Perder a vida dessa forma é inaceitável”, escreveu uma amiga.
Outro comentário menciona a convivência com o casal: “Meus sentimentos à família. Crescemos juntos, duas famílias muito queridas”.
Colegas de trabalho também se manifestaram, lembrando situações do dia a dia. “Vou sentir falta todos os dias. Obrigada por tudo”, escreveu uma amiga. Familiares também lamentaram a perda. “Falei com você esses dias. Hoje veio essa notícia. Estou de luto”, publicou um parente.
Relembre o caso
O acidente aconteceu por volta das 5h, na pista sentido Rio de Janeiro da Via Dutra. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o casal estava em uma motocicleta quando houve a queda. Após o impacto, os dois foram atropelados por outros veículos que trafegavam pela rodovia.
De acordo com o boletim de ocorrência, os corpos e a motocicleta foram encontrados em pontos distintos da pista, o que indica que as vítimas podem ter sido arrastadas após a queda. Há suspeita de envolvimento de um veículo de grande porte.
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.
Trânsito e investigação
Durante o atendimento da ocorrência, duas faixas da rodovia foram interditadas, o que causou congestionamento de cerca de cinco quilômetros. O fluxo seguiu apenas pela faixa da esquerda.
Equipes da concessionária CCR Rio–São Paulo atuaram na preservação da área. A perícia foi acionada, e os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal). A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do acidente e busca esclarecer a dinâmica da queda e dos atropelamentos.