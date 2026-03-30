O secretário da Fazenda de Taubaté, Pedro Henrique Bianchi, foi ouvido nessa segunda-feira (30) na Câmara para prestar esclarecimentos sobre o decreto editado pelo prefeito Sérgio Victor (Novo) que abriu brecha para que o município deixe de aplicar, pelo segundo ano consecutivo, a revisão geral de salários dos servidores - a data-base do funcionalismo é no mês de maio.

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De acordo com o secretário, o decreto apenas regulamentou as leis relacionadas à adesão do município ao PEF (Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal), o programa do governo federal que permitirá que Taubaté contrate novas operações de crédito para pagar o empréstimo do CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina). "O decreto não inova em nada o que já havia sido posto nesta legislação. Tudo o que está no decreto serve para que a gente possa, dentro da rotina administrativa da Secretaria da Fazenda, operar e conseguir a finalidade daquilo que o Programa de Recuperação Fiscal prevê. O prefeito Sérgio Victor herdou uma gestão orçamentária-financeira bastante caótica, com muito passivo, e esse tipo de medida não é só requerida, como também legal. Nós estamos cumprindo as legislações para que a gente saia dessa situação orçamentária-financeira muito difícil e possa voltar a fazer cada vez mais investimentos", disse Bianchi.