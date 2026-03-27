Profissionais do universo esportivo preparam um treino aberto no Parque da Cidade, em São José dos Campos, após a polêmica envolvendo a engenheira Poliana Frigi, de 27 anos, que foi repreendida em uma academia pelo uso de um top, sob a justificativa de que havia "homens casados" no ambiente.

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O caso foi revelado por OVALE e gerou ampla discussão após a engenheira relatar que foi orientada por uma funcionária de uma unidade da academia John Boy a vestir uma camiseta por cima do top. Após a polêmica, a academia pediu desculpas à engenheira, que preferiu trocar o local dos treinos.