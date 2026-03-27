Profissionais do universo esportivo preparam um treino aberto no Parque da Cidade, em São José dos Campos, após a polêmica envolvendo a engenheira Poliana Frigi, de 27 anos, que foi repreendida em uma academia pelo uso de um top, sob a justificativa de que havia "homens casados" no ambiente.
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O caso foi revelado por OVALE e gerou ampla discussão após a engenheira relatar que foi orientada por uma funcionária de uma unidade da academia John Boy a vestir uma camiseta por cima do top. Após a polêmica, a academia pediu desculpas à engenheira, que preferiu trocar o local dos treinos.
Em vídeo divulgado nas redes sociais, a nutricionista esportiva Vitória Martins e a nutricionista e treinadora Larissa Tenório convidam mulheres e homens a participar de um treino aberto no próximo domingo (29), às 10h, no Parque da Cidade.
A atividade será funcional e gratuita, de intensidade leve, e vai ocorrer no gramado em frente ao Pavilhão de Eventos.
“Pelo respeito. Para que todas as mulheres treinem em paz. Por ela. Por todas nós. Domingo vamos fazer um treino aberto pra quem quiser participar”, diz o texto de divulgação do treino. Homens também poderão participar.
Caso do top
No vídeo, Vitória e Larissa dividem-se ao comentar o caso de Poliana. “Uma menina foi abordada na academia, o espaço que ela pagou para treinar se dedicou, suou. E sabe qual é o motivo? O top que ela usava”, disse Larissa.
“A justificativa que homens casados frequentavam o lugar e que aquilo dali poderia gerar um desconforto. Eu preciso que vocês repitam isso comigo. A roupa dela era o problema do casamento de outro outra pessoa”, afirmou Vitória.
A nutricionista esportiva completou: “A gente cresce ouvindo que precisa se cobrir para proteger o outro, que o nosso corpo é responsável pelo comportamento alheio. E aí quando a gente tenta só treinar”.
Larissa afirmou: “E a conta ainda cai sobre o nosso colo. Nunca foi sobre a roupa. É sobre quem tem permissão de ocupar o próprio espaço sem pedir desculpa por existir”.
Segundo Vitória, o treino aberto será “para todo mundo”, para “homens e mulheres que apoiam a causa”. No final do vídeo, as duas esportistas brincam e dizem que farão a atividade usando um top. “Você pode ir com a roupa que você quiser”, disseram.