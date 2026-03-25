A Avibras Aeroespacial prevê retomar suas operações no próximo dia 30 de abril e recontratar até 460 trabalhadores no Vale do Paraíba, após acordo firmado com o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região.

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O entendimento foi confirmado nesta terça-feira (24) e encerra uma greve que durou 1.280 dias, uma das mais longas da história recente da região. O acordo coletivo foi assinado na sede do sindicato e estabelece as bases para a retomada das atividades industriais da empresa.