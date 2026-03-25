A Avibras Aeroespacial prevê retomar suas operações no próximo dia 30 de abril e recontratar até 460 trabalhadores no Vale do Paraíba, após acordo firmado com o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região.
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O entendimento foi confirmado nesta terça-feira (24) e encerra uma greve que durou 1.280 dias, uma das mais longas da história recente da região. O acordo coletivo foi assinado na sede do sindicato e estabelece as bases para a retomada das atividades industriais da empresa.
Pelo cronograma inicial, cerca de 210 funcionários devem ser recontratados já na retomada das operações. Outros 250 trabalhadores devem ser convocados a partir de junho, conforme a reativação gradual da produção.
Além disso, o acordo prevê a quitação de aproximadamente R$ 230 milhões em débitos trabalhistas acumulados desde 2022. Os valores serão pagos na forma de indenizações aos trabalhadores afetados pela paralisação.
Empresa atua no setor de defesa
Com unidades em Jacareí e Lorena, a Avibras é uma das principais empresas do setor de defesa no Brasil. Antes da crise financeira e do pedido de recuperação judicial, em 2022, a companhia empregava cerca de 1.400 pessoas no Vale do Paraíba.
Apesar do avanço, a retomada completa das atividades ainda depende da obtenção de novos contratos e da recomposição do fluxo de caixa. O sindicato afirma que seguirá pressionando o governo federal por encomendas que garantam a sustentabilidade da empresa e a manutenção dos empregos na região.