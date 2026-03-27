Simulado
A Prefeitura de Taubaté realizará um simulado de desastre no dia 9 de abril, às 8h, no bairro Jardim Santa Tereza, que foi o mais afetado pelas chuvas que castigaram a cidade no início de fevereiro.
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Preparativos
Como parte dos preparativos, foi realizado na última quarta-feira (25) um 'simulado de mesa', que reuniu a Defesa Civil e representantes de diversas secretarias municipais, além de órgãos de resgate e segurança. "A atividade teve como objetivo definir estratégias, responsabilidades e organizar a atuação integrada das equipes que participarão do exercício, que irá simular uma ocorrência de movimento de massa com deslizamento de terra. Será a primeira vez que o município realiza uma ação desse porte", explicou a Prefeitura.
Mapeamento
Durante a reunião, a Defesa Civil apresentou o mapeamento da área onde será realizado o simulado, com a definição dos pontos de atuação, rotas de acesso e saída para viaturas, além das áreas de apoio que serão utilizadas ao longo da operação.
Deslizamento
No dia 9 de abril, será simulado o deslizamento de terra sobre um veículo com passageiros, com vítimas em situação de soterramento parcial, representadas por bonecos. Participarão da ação equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, agentes de trânsito e diversas secretarias, além do apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar, em simulação de resgate aéreo.
Plano
"O simulado integra as ações do município voltadas à prevenção e preparação para situações de emergência, com base no Plano Municipal de Contingências de Proteção e Defesa Civil. A população poderá acompanhar o simulado, que contará com cerimônia de abertura e a presença de autoridades municipais e estaduais", salientou a Prefeitura.