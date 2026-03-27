Simulado

A Prefeitura de Taubaté realizará um simulado de desastre no dia 9 de abril, às 8h, no bairro Jardim Santa Tereza, que foi o mais afetado pelas chuvas que castigaram a cidade no início de fevereiro.

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Preparativos

Como parte dos preparativos, foi realizado na última quarta-feira (25) um 'simulado de mesa', que reuniu a Defesa Civil e representantes de diversas secretarias municipais, além de órgãos de resgate e segurança. "A atividade teve como objetivo definir estratégias, responsabilidades e organizar a atuação integrada das equipes que participarão do exercício, que irá simular uma ocorrência de movimento de massa com deslizamento de terra. Será a primeira vez que o município realiza uma ação desse porte", explicou a Prefeitura.