Um mês e meio após a edição do decreto que regulamenta a isenção de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para proprietários de imóveis atingidos pela chuva em Taubaté, a Prefeitura recebeu 52 pedidos de moradores interessados.

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Questionada pela reportagem, no entanto, a Prefeitura afirmou que nenhum pedido foi deferido até o momento, pois todos os casos ainda estariam em análise para identificar se estão enquadrados no decreto.