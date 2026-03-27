Em meio às obras de manutenção na Ponte Estaiada Juana Blanco (Arco da Inovação), após a identificação de fissuras na estrutura de concreto do equipamento, o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), fez uma defesa da utilidade da ponte, cuja construção foi alvo de ação do Ministério Público.

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Segundo ele, a ponte foi construída utilizando-se cabos (estaios) não por “boniteza”, mas por "necessidade". “Ela é estaiada não por boniteza, mas por necessidade, porque tem lá córrego, rotatória, você não tem onde colocar as colunas”, afirmou Anderson, que participou de formatura de novos guardas municipais nesta sexta-feira (27).