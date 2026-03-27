De autoria do então prefeito Felicio Ramuth (PSD), que é o atual vice-governador de São Paulo, a lei de 2017 alterou a fórmula de cálculo de eventuais aportes mensais devidos pela Prefeitura ao IPSM. Antes da norma entrar em vigor, a Prefeitura precisava fazer repasses mensais ao instituto sempre que a receita do órgão (essa parte vem da contribuição descontada em folha, que atualmente é de 14% para servidores e 28% para o poder público, como Prefeitura e Câmara) fosse inferior à despesa (valor gasto para o pagamento de aposentados e pensionistas).

Para reduzir a necessidade dos aportes, a lei de outubro de 2017 passou a permitir que, de eventual diferença entre receita e despesa, seja deduzido o excedente financeiro (tudo que o IPSM obtiver além da meta com suas aplicações de recursos) ou dois terços do total de rendimentos (correção monetária e juros das aplicações do instituto). Apenas entre outubro de 2017 e dezembro de 2025, um total de R$ 1,761 bilhão de rendimentos do IPSM foi utilizado para abater de aportes que a Prefeitura deveria ter feito ao instituto.

Dívida.

Entre 2017 e 2020, o uso do excedente financeiro e dos dois terços dos rendimentos foi suficiente para evitar a necessidade de aportes da Prefeitura. A partir de 2021, no entanto, isso deixou de acontecer. Mas, desde então, a Prefeitura não tem feito os repasses mensais de forma regular.