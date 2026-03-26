Recuperadas pela perícia após terem sido apagadas, mensagens trocadas entre o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, de 53 anos, e a soldado Gisele Alves Santana, de 32 anos, revelam um relacionamento em crise nas horas que antecederam a morte da policial, registrada em 18 de fevereiro, na capital paulista.

Há suspeita que as mensagens tenham sido apagadas minutos depois de Gisele ter sido baleada.

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