Recuperadas pela perícia após terem sido apagadas, mensagens trocadas entre o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, de 53 anos, e a soldado Gisele Alves Santana, de 32 anos, revelam um relacionamento em crise nas horas que antecederam a morte da policial, registrada em 18 de fevereiro, na capital paulista.
Há suspeita que as mensagens tenham sido apagadas minutos depois de Gisele ter sido baleada.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O conteúdo foi recuperado por perícia técnica no celular da vítima, mesmo após as conversas terem sido apagadas. Segundo investigadores, os diálogos contradizem a versão apresentada pelo oficial, que sustenta que a esposa teria cometido suicídio. As informações são do Metrópoles.
Nascido em Taubaté, ele havia se refugiado no Vale do Paraíba após a morte de Gisele e foi preso em São José dos Campos, no último dia 18. Após ser preso, o tenente-coronel foi levado, sem algemas, para o presídio militar Romão Gomes, em São Paulo.
Leia mais: Coronel impôs 'cartilha macho alfa' à esposa 'beta'; VEJA PRINTS
Conversas mostram pedido de separação
De acordo com o relatório policial, as últimas mensagens enviadas por Gisele, na noite anterior ao crime, indicam que era ela quem desejava o fim do casamento.
Em um dos trechos, a soldado afirma que não queria mais manter a relação e reforça sua autonomia: “Tenho minha dignidade. Pode entrar com o pedido de divórcio.”
A perícia também aponta que o oficial demonstrava resistência à separação, desviando o assunto ou insistindo na continuidade do relacionamento.
“Você confundiu carinho com autoridade, amor com obediência, provisão com submissão […] Vejo que se arrependeu do casamento, eu também, e tem todo o direito de pedir o divórcio. Não quero nada seu, como te disse, eu me viro pra sair. Tenho minha dignidade”, disse Gisele.
Os investigadores indicam que o celular da vítima foi manuseado minutos após o disparo que a atingiu na cabeça. Para a Polícia Civil, há indícios de que as mensagens tenham sido apagadas nesse momento.
O relatório destaca que o conteúdo recuperado reforça a hipótese de manipulação de provas para sustentar a versão apresentada pelo tenente-coronel.
Versões entram em conflito
Em depoimento, o oficial afirmou que havia comunicado o fim do casamento e que Gisele não teria aceitado a decisão. No entanto, as mensagens recuperadas mostram o contrário: era a vítima quem insistia na separação.
Além disso, a investigação aponta que o policial demorou cerca de 30 minutos para acionar o socorro. Gisele ainda foi levada com vida ao hospital, mas não resistiu.
Outras conversas analisadas pela polícia indicam um relacionamento marcado por tensão, cobranças e conflitos. Em mensagens anteriores, o oficial se autodenomina “macho alfa” e exige comportamentos de submissão.
A vítima também menciona episódios de desrespeito e cita uma possível traição como um dos motivos para o fim do casamento.
Caso é investigado como feminicídio
Inicialmente registrado como suicídio, o caso passou a ser tratado como morte suspeita e, posteriormente, como feminicídio. O tenente-coronel foi preso e segue detido no Presídio Militar Romão Gomes. A defesa mantém a versão de suicídio e nega irregularidades.
Após a prisão, o oficial apresentou novas versões à polícia. Em depoimento, afirmou que o casal vivia uma crise conjugal e relatou detalhes da vida íntima, incluindo períodos sem relações.
A polícia investiga também se houve violência sexual antes da morte, após a identificação de material genético no corpo da vítima.
‘Macho alfa’, ‘rei’ e submissão
Nas mensagens, o oficial também se autodenomina “macho alfa”, “rei” e “soberano”, exigindo que a esposa fosse “submissa” e “obediente”. O material faz parte da investigação e é citado como elemento que ajuda a contextualizar o relacionamento do casal antes da morte.
A nova fala do tenente-coronel ocorre após a perícia identificar material genético no corpo da vítima, o que levou à mudança no depoimento. Inicialmente, o oficial havia apresentado outra versão sobre o que ocorreu no dia da morte.
Relatórios técnicos apontam inconsistências e indicam que Gisele pode ter sido atacada pelas costas, com indícios de manipulação da cena.
Defesa nega feminicídio
A defesa do tenente-coronel sustenta que o caso se trata de suicídio e afirma que a tese será comprovada ao longo do processo.
Segundo o advogado, não houve feminicídio nem fraude processual.