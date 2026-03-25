A Polícia Civil divulgou novos detalhes sobre a morte de Jéssica Camila Ricardo, de 34 anos, encontrada sem vida após dias desaparecida em São José dos Campos. O caso, que mobilizou familiares e ganhou repercussão nas redes sociais, é tratado inicialmente como morte suspeita, com indícios de suicídio.
O corpo foi encontrado no domingo (22) e identificado na noite de terça-feira (24).
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De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo foi localizado na Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades da General Motors, no bairro Jardim Diamante. A principal hipótese investigada é de que a vítima tenha se lançado de um viaduto na região.
A ocorrência foi registrada com a observação de “dúvida razoável quanto a tratar-se de suicídio”, o que significa que a causa da morte ainda depende da conclusão dos exames periciais. Foram solicitados laudos necroscópico e toxicológico ao IML (nstituto Médico Legal).
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Desaparecimento mobilizou família
Jéssica estava desaparecida desde a última sexta-feira (20), quando saiu da casa da mãe, na zona leste da cidade. Segundo familiares, ela deixou o celular em casa, o que dificultou qualquer tipo de contato.
Casada, ela deixa dois filhos, de 10 e 16 anos. Durante os dias de buscas, parentes e amigos fizeram apelos nas redes sociais em busca de informações.
“Estou aqui para pedir pelo amor de Deus que vocês possam me ajudar”, publicou o marido, Antônio Braga, ainda durante o desaparecimento.
O que diz a polícia
Segundo a Polícia Civil, equipes da Polícia Rodoviária Federal foram acionadas após a localização do corpo na rodovia. A morte foi constatada ainda no local por uma equipe médica da concessionária responsável pela via.
A área passou por perícia técnica, e as investigações seguem em andamento para esclarecer completamente as circunstâncias do caso.
Apoio e orientação
Em situações de sofrimento emocional, especialistas recomendam buscar ajuda profissional. O CVV (Centro de Valorização da Vida) oferece apoio gratuito e sigiloso 24 horas por dia pelo telefone 188, além de atendimento online.