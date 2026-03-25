A Polícia Civil divulgou novos detalhes sobre a morte de Jéssica Camila Ricardo, de 34 anos, encontrada sem vida após dias desaparecida em São José dos Campos. O caso, que mobilizou familiares e ganhou repercussão nas redes sociais, é tratado inicialmente como morte suspeita, com indícios de suicídio.

O corpo foi encontrado no domingo (22) e identificado na noite de terça-feira (24).

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