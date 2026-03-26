Creche

A creche municipal do Cataguá, em Taubaté, que estava desativada desde 2022, retomou as atividades nessa quinta-feira (26). Por enquanto, segundo a Prefeitura, 30 alunos estão matriculados na EMEI Profª Benedita Célia Couto de Abreu, que tem capacidade total de atendimento para 98 crianças.

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Retomada

Segundo a Prefeitura, para a retomada das atividades na unidade, foi feito um investimento de R$ 389 mil em ações como revisão da parte elétrica e hidráulica, pintura geral, instalação de uma sala modular com banheiro e outras estruturas metálicas, além da instalação de rede de internet, câmeras de monitoramento e alarme, serviços de capina e poda, mutirão de limpeza, dedetização, limpeza de caixa d’água e substituição de filtros.