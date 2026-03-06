Comunicado Assinado pelo secretário de Educação, Hélcio Carvalho dos Santos, o comunicado de revogação foi publicado no diário oficial do município nessa sexta-feira (6). Duas semanas atrás, o secretário já havia suspendido o chamamento. Na ocasião, a Prefeitura afirmou que a medida era "necessária para adequações: alinhamento e ajustes visando maior capacidade técnica das OSCs concorrentes". Agora, o município não se manifestou. O espaço segue aberto.

Revogação A Prefeitura de Taubaté revogou, pela segunda vez, o chamamento público que iria definir a OSC (Organização da Sociedade Civil) que atuaria na creche do Cataguá, que está desativada desde 2022 e deveria voltar a atender em 2026.

Chamamento

A primeira versão do edital foi publicada em setembro do ano passado. Inicialmente, a OSC ficaria responsável por disponibilizar apenas 11 funcionários, entre auxiliares de educação, funcionários administrativos e do setor de limpeza, bem como equipamentos de informática, mobiliário, material de limpeza, material de experiente e material pedagógico. Em outubro de 2025, o chamamento foi suspenso pela primeira vez. Na ocasião, a Prefeitura afirmou que a medida era necessária para "realizar uma revisão no formato do edital e eventualmente no modelo de gestão".

Professores

Quando o edital foi retomado, em janeiro de 2026, o chamamento passou a prever que a OSC também disponibilizaria sete professores. Além disso, houve aumento no número de classes: seriam três (maternal 2, 1ª etapa e 2ª etapa), e depois passaram a ser quatro (com a inclusão de maternal 1 à lista anterior). Com as mudanças, o número de funcionários previstos passou de 11 para 20, e o número de alunos que seriam atendidos foi de 60 para 80. Com isso, o custo máximo ao longo dos 24 meses de contrato passou de R$ 1,4 milhão para R$ 2,79 milhões, um acréscimo de 98,87%.

Terceirização

Essa seria a primeira parceria com uma OSC para a atuação em escolas da rede municipal. No início de outubro, após a abertura do chamamento, a Prefeitura afirmou que existia "a intenção de expandir essa forma de parceria em outros locais do município, de forma a adequar o número de alunos em sala de aula das escolas no seu entorno e atender com mais agilidade a demanda reprimida de vagas em creches, visto que será para atendimento à educação infantil e ensino fundamental", mas que não havia naquele "momento a previsão de adotar esse modelo em toda a rede".