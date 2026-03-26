Termina em menos de dois meses o prazo para a Prefeitura de Taubaté se adequar à decisão do Tribunal de Justiça que considerou inconstitucionais 130 dos 175 cargos comissionados da administração municipal.

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Segundo decisão expedida pelo STF (Supremo Tribunal Federal) no ano passado, os cargos serão considerados extintos a partir do dia 20 de maio de 2026. Ou seja, até essa data, a Prefeitura terá que enviar à Câmara um projeto para criar novos cargos comissionados, esse texto precisará ser aprovado pelos vereadores e ainda sancionado pelo prefeito Sérgio Victor (Novo).