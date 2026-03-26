A família da gatinha Safira reagiu com indignação após a divulgação do vídeo em que o animal é arremessado no Rio Paraitinga, em São Luiz do Paraitinga. A filha da tutora, Maryan Almeida, usou as redes sociais para desabafar e cobrar justiça. O caso foi revelado por OVALE nesta última quarta-feira (25).

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“Seus covardes, seus nojentos!”, disse a jovem. “Dois covardes pegaram a gata da minha mãe e jogaram no rio, sem dó e nem piedade”, completou.