O Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do Gedec (Grupo Especial de Repressão a Delitos Econômicos), cumpre mandados de busca e apreensão em São José dos Campos, além das cidades de São Paulo, Campinas e Vinhedo, no âmbito da Operação Fisco Paralelo, deflagrada na manhã desta quinta-feira (26).

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A ação decorre de investigações que apuram a existência de um esquema bilionário e estruturado de corrupção, destinado à manipulação indevida de procedimentos fiscais envolvendo ressarcimento de ICMS-ST (substituição tributária) e créditos acumulados de ICMS, com possível pagamento de vantagens ilícitas e lavagem de dinheiro.