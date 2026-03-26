Um cuidador de 25 anos foi preso pela Polícia Militar após furtar joias, euros e dólares de um apartamento de região nobre de São José dos Campos, no bairro Vila Betânia, na madrugada desta quinta-feira (26). O valor estimado dos itens furtados chega a R$ 65 mil.

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No apartamento vive um casal de idosos, sendo que o homem precisa de cuidados de saúde, e por isso a residência contava com o trabalho do cuidador.