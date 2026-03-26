Um cuidador de 25 anos foi preso pela Polícia Militar após furtar joias, euros e dólares de um apartamento de região nobre de São José dos Campos, no bairro Vila Betânia, na madrugada desta quinta-feira (26). O valor estimado dos itens furtados chega a R$ 65 mil.
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No apartamento vive um casal de idosos, sendo que o homem precisa de cuidados de saúde, e por isso a residência contava com o trabalho do cuidador.
Na noite de quarta-feira (25), por volta das 21h30, policiais militares do 1º BPM/I foram acionados para atendimento de ocorrência de furto em residência na Alameda José Alves de Siqueira Filho, na Vila Betânia, região central de São José.
Segundo o boletim de ocorrência, a idosa de 63 anos, registrada como vítima, vinha desconfiando do desaparecimento de pertences e decidiu reunir os bens de maior valor em uma caixa guardada dentro do quarto.
No local, a vítima informou que seu marido, idoso que necessita de cuidados especiais, estava sob responsabilidade de um cuidador, o qual passou a levantar suspeitas após apresentar comportamento incomum.
Em determinado momento, ao retornar para a residência, ela constatou que os objetos guardados num único local tinham sido subtraídos, mesmo sem sinais de arrombamento. Ao verificar a cozinha, ela percebeu movimentação suspeita do cuidador, que fugiu do local com uma mochila.
Com apoio das informações obtidas na portaria do condomínio, a equipe iniciou patrulhamento e localizou o veículo utilizado pelo cuidador na rua Carlos Nunes de Paula, no Jardim Imperial, na região sul da cidade, sendo realizada a abordagem.
No veículo, os policiais encontraram diversos objetos pertencentes à vítima, incluindo dinheiro, joias e cartões bancários. Questionado, o homem apresentou versões contraditórias e acabou confessando a prática do furto, informando ainda que parte dos objetos estava em sua residência.
Diante disso, a equipe deslocou-se até o Jardim Colonial, onde foram localizados mais bens subtraídos, incluindo grande quantidade de joias, dinheiro em moeda nacional e estrangeira, documentos e cartões.
Ao todo, foram recuperados aproximadamente R$ 3.500 em dinheiro, 200 euros, diversos cartões bancários, documentos das vítimas e grande quantidade de joias, avaliadas em cerca de R$ 60 mil. Todos os bens juntos alcançam R$ 65 mil.
O cuidador foi preso e conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.