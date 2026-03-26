Um cuidador foi preso após furtar joias, euros e dólares de um apartamento de região nobre de São José dos Campos, no bairro Vila Betânia, na madrugada desta quinta-feira (26). Segundo o boletim, a vítima vinha desconfiando do desaparecimento de pertences e decidiu reunir os bens de maior valor em uma caixa guardada dentro do quarto.
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A vítima é uma idosa, de 63 anos. O indiciado tem 25 anos e segundo consta no documento policial trabalhava como cuidador na residência e estava no imóvel no dia do furto.
De acordo com o registro, a idosa saiu de casa e, ao voltar, percebeu que a caixa onde estavam guardados os objetos de valor estava vazia. O quarto seguia trancado, mas ela se lembrou de que havia uma chave reserva na cozinha, capaz de abrir a porta.
Segundo o boletim, ao notar a movimentação da vítima, o cuidador deixou o imóvel correndo com uma mochila. Pouco depois, policiais localizaram o carro dele e fizeram a abordagem.
No veículo, os policiais encontraram dinheiro em espécie, cartão bancário em nome de um homem, além de uma caixa semelhante a estojo de óculos com diversas joias. Confrontado com as informações da vítima, o cuidador acabou confessando o furto, segundo o boletim.
O registro ainda informa que o suspeito disse ter guardado parte dos itens em sua residência. Em diligência acompanhada pela esposa e pela mãe dele, a equipe apreendeu mais objetos.
Entre os bens recuperados, o boletim cita R$ 3.724, 200 euros R$ 1.208, quatro cartões bancários, CNH e joias avaliadas em R$ 40 mil. Mesmo assim, o documento ainda lista como subtraídos joias avaliadas em R$ 20 mil, 2.970 euros (R$ 17.945,00), US$ 1.000 (R$ 5.300) e mais cartões.
Segundo a vítima, o marido dela é idoso e necessita de cuidados especiais, o que explica a presença do cuidador na casa. Esse vínculo foi um dos pontos centrais para a investigação sobre como o furto aconteceu sem sinais de arrombamento.