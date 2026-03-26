Um cuidador foi preso após furtar joias, euros e dólares de um apartamento de região nobre de São José dos Campos, no bairro Vila Betânia, na madrugada desta quinta-feira (26). Segundo o boletim, a vítima vinha desconfiando do desaparecimento de pertences e decidiu reunir os bens de maior valor em uma caixa guardada dentro do quarto.

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A vítima é uma idosa, de 63 anos. O indiciado tem 25 anos e segundo consta no documento policial trabalhava como cuidador na residência e estava no imóvel no dia do furto.