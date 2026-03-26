A engenheira Poliana Frigi, de 27 anos, voltou a treinar após a polêmica envolvendo uma academia de São José dos Campos, quando ela foi repreendida pelo uso de um top, sob a justificativa de que havia "homens casados" no ambiente.

Apesar do retorno às atividades, ela deixou claro que não pretende voltar ao local onde foi abordada. “Voltei a treinar, mas não na mesma academia, lá eu não volto mais”, afirmou a jovem.

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