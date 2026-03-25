A Polícia Civil apontou indícios de suicídio na morte de Jéssica Camila Ricardo, de 34 anos, encontrada sem vida em São José dos Campos. A dona de casa estava desaparecida desde a última sexta-feira (20), quando saiu da casa da mãe, na zona leste da cidade.

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O corpo foi localizado na Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades da General Motors, no bairro Jardim Diamante. Segundo o boletim de ocorrência, a principal hipótese é de que a vítima tenha se lançado de um viaduto na região, o que teria provocado o óbito.