A Polícia Civil apontou indícios de suicídio na morte de Jéssica Camila Ricardo, de 34 anos, encontrada sem vida em São José dos Campos. A dona de casa estava desaparecida desde a última sexta-feira (20), quando saiu da casa da mãe, na zona leste da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O corpo foi localizado na Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades da General Motors, no bairro Jardim Diamante. Segundo o boletim de ocorrência, a principal hipótese é de que a vítima tenha se lançado de um viaduto na região, o que teria provocado o óbito.
O corpo foi encontrado no domingo (22) e identificado na noite de terça-feira (24).
O caso foi registrado inicialmente como morte suspeita, com “dúvida razoável quanto a tratar-se de suicídio”. A Polícia Civil requisitou exames ao IML (Instituto Médico Legal), incluindo necroscopia e análise toxicológica, para confirmar a causa da morte.
Desaparecimento mobilizou familiares
Jéssica era casada e mãe de dois filhos, de 10 e 16 anos. Ela não tinha histórico de desaparecimentos, o que aumentou a preocupação da família. Durante os dias em que esteve desaparecida, parentes e amigos fizeram apelos nas redes sociais em busca de informações.
Segundo familiares, a mulher saiu de casa sem o celular, o que dificultou qualquer tentativa de contato. “Estou aqui para pedir pelo amor de Deus que vocês possam me ajudar”, disse o marido, Antônio Braga, em uma publicação.
Circunstâncias ainda serão esclarecidas
De acordo com o registro policial, equipes da Polícia Rodoviária Federal foram acionadas após a localização do corpo na via. A morte foi constatada ainda no local por uma equipe médica da concessionária responsável pela rodovia.
A área passou por perícia técnica, e a Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer completamente as circunstâncias da morte.
Apoio e orientação
Especialistas destacam que situações de crise emocional exigem acolhimento e acompanhamento profissional. Falar sobre o tema de forma responsável é uma medida de prevenção.
O Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional gratuito e sigiloso 24 horas por dia, pelo telefone 188, além de chat e atendimento online.
Em caso de emergência, o Samu pode ser acionado pelo 192. Buscar ajuda é um passo importante. Apoio está disponível.