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A gatinha Safira, que foi arremessada no Rio Paraitinga por um adolescente em São Luiz do Paraitinga , foi encontrada com vida pela própria tutora, mas apresentava sinais de estresse após o episódio. O caso, que gerou revolta nas redes sociais, segue sob investigação da Polícia Civil.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o animal não apresentava ferimentos aparentes no momento em que foi localizado, já fora da água e próximo à residência da dona. Ainda assim, a gata estava assustada e deve passar por avaliação veterinária para análise mais detalhada de seu estado de saúde.

O caso veio à tona após a circulação de um vídeo nas redes sociais, em que um adolescente aparece arremessando o animal no rio, em via pública na região central da cidade. A gravação foi compartilhada inicialmente por aplicativos de mensagens e chegou a integrantes de uma entidade de proteção animal, que formalizaram a denúncia.

O que diz a polícia?

De acordo com a Polícia Civil, a conduta é enquadrada, em tese, como maus-tratos a animais, conforme previsto na Lei de Crimes Ambientais. Como o suspeito é menor de idade, o caso foi registrado como ato infracional.