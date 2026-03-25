26 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VÍDEO É CHOCANTE

Gatinha sobrevive após ser jogada em rio no Vale: VEJA VÍDEO

Por Da redação | São Luiz do Paraitinga
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

A gatinha Safira, que foi arremessada no Rio Paraitinga por um adolescente em São Luiz do Paraitinga, foi encontrada com vida pela própria tutora, mas apresentava sinais de estresse após o episódio. O caso, que gerou revolta nas redes sociais, segue sob investigação da Polícia Civil.

VEJA O VÍDEO AQUI

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações do boletim de ocorrência, o animal não apresentava ferimentos aparentes no momento em que foi localizado, já fora da água e próximo à residência da dona. Ainda assim, a gata estava assustada e deve passar por avaliação veterinária para análise mais detalhada de seu estado de saúde.

O caso veio à tona após a circulação de um vídeo nas redes sociais, em que um adolescente aparece arremessando o animal no rio, em via pública na região central da cidade. A gravação foi compartilhada inicialmente por aplicativos de mensagens e chegou a integrantes de uma entidade de proteção animal, que formalizaram a denúncia.

O que diz a polícia?

De acordo com a Polícia Civil, a conduta é enquadrada, em tese, como maus-tratos a animais, conforme previsto na Lei de Crimes Ambientais. Como o suspeito é menor de idade, o caso foi registrado como ato infracional.

A autoridade policial determinou a abertura de procedimento específico para apuração, incluindo a coleta de provas, identificação do adolescente e encaminhamento do caso à Vara da Infância e Juventude. O Conselho Tutelar também poderá acompanhar a situação.

A polícia destacou, no registro, a gravidade do episódio, especialmente por envolver sofrimento animal e a divulgação do ato em redes sociais.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários