A cidade de São José dos Campos ganhou nesta terça-feira (24) seu primeiro ponto de apoio a entregadores. Parceria entre a Prefeitura e a empresa iFood, o ponto foi instalado na rua República do Iraque, n° 410, no Jardim Oswaldo Cruz, ao lado do CenterVale Shopping.

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Trata-se de investimento do iFood na montagem da estrutura, instalada em área cedida pela Prefeitura. O local conta com cozinha, banheiros, local para descanso e refeição, energia elétrica e cobertura.