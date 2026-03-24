A cidade de São José dos Campos ganhou nesta terça-feira (24) seu primeiro ponto de apoio a entregadores. Parceria entre a Prefeitura e a empresa iFood, o ponto foi instalado na rua República do Iraque, n° 410, no Jardim Oswaldo Cruz, ao lado do CenterVale Shopping.
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Trata-se de investimento do iFood na montagem da estrutura, instalada em área cedida pela Prefeitura. O local conta com cozinha, banheiros, local para descanso e refeição, energia elétrica e cobertura.
O ponto de apoio usa o modelo de contêiner aberto, com funcionamento diário, das 10h às 22h.
"Queremos levar dignidade para os entregadores. Em contrapartida, eles se comprometem a seguir as regras e andar com segurança", disse o prefeito de São José, Anderson Farias (PSD).
Segundo ele, a Prefeitura está mapeando outros locais que devem receber pontos de apoio a entregadores na cidade, como nas regiões sul, leste e norte.
Estratégico para iFood
Johnny Borges, diretor de Impacto Social do iFood, disse que a empresa pretende manter a parceria com São José para a ampliação dos pontos de apoio a entregadores.
"São José é importantíssima para o iFood. Meta é ampliar os pontos de apoio na cidade", afirmou o executivo.
O primeiro ponto de apoio a entregadores foi inaugurado nesta terça-feira (24), na região central de São José.