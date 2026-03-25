A engenheira Poliana Frigi, de 27 anos, voltou a frequentar a academia após a polêmica envolvendo o uso de top durante os treinos. O retorno ocorreu na noite de terça-feira (24), e foi compartilhado pela própria aluna nas redes sociais com a mensagem: “Voltando com os treinos” e a hashtag #todosdetop.
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Revelado por OVALE, o caso ganhou repercussão nacional após Poliana relatar que foi abordada por uma funcionária de uma unidade da academia John Boy, em São José dos Campos, com a orientação de que utilizasse uma camiseta por cima do top.
Segundo a engenheira, a justificativa apresentada incluía supostos riscos à segurança e a presença de “homens casados” no ambiente.
A engenheira (à esq.) de top na volta aos treinos
Caso gerou debate nas redes sociais
O episódio foi divulgado inicialmente por OVALE e rapidamente repercutiu nas redes sociais, dividindo opiniões e ampliando o debate sobre vestimenta em academias, comportamento e limites na abordagem de clientes.
Em vídeo publicado anteriormente, Poliana afirmou que se sentiu constrangida com a situação. “Na hora eu fiquei em choque”, disse. Após o ocorrido, ela deixou o local e afirmou que não retornaria.
Roupa usada pela engenheira
Academia pediu desculpas
Em nota, a academia John Boy informou que pediu desculpas à aluna e abriu uma apuração interna para esclarecer o caso. A empresa também afirmou que revisará protocolos de atendimento e promoverá treinamentos com foco em respeito, diversidade e inclusão.
Segundo a academia, houve tentativa de contato direto com Poliana após a repercussão do episódio.
Retorno reacende discussão
A volta da engenheira aos treinos, mantendo o uso de top, reacendeu o debate nas redes sociais, com manifestações de apoio e críticas ao episódio.
Especialistas apontam que casos como esse levantam discussões sobre liberdade individual, normas internas de estabelecimentos e a forma como abordagens devem ser conduzidas para evitar constrangimentos.