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POLÊMICA

De top, engenheira volta à academia após polêmica em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Redes Sociais

A engenheira Poliana Frigi, de 27 anos, voltou a frequentar a academia após a polêmica envolvendo o uso de top durante os treinos. O retorno ocorreu na noite de terça-feira (24), e foi compartilhado pela própria aluna nas redes sociais com a mensagem: “Voltando com os treinos” e a hashtag #todosdetop.

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Revelado por OVALE, o caso ganhou repercussão nacional após Poliana relatar que foi abordada por uma funcionária de uma unidade da academia John Boy, em São José dos Campos, com a orientação de que utilizasse uma camiseta por cima do top.

Segundo a engenheira, a justificativa apresentada incluía supostos riscos à segurança e a presença de “homens casados” no ambiente.

A engenheira (à esq.) de top na volta aos treinos

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Caso gerou debate nas redes sociais

O episódio foi divulgado inicialmente por OVALE e rapidamente repercutiu nas redes sociais, dividindo opiniões e ampliando o debate sobre vestimenta em academias, comportamento e limites na abordagem de clientes.

Em vídeo publicado anteriormente, Poliana afirmou que se sentiu constrangida com a situação. “Na hora eu fiquei em choque”, disse. Após o ocorrido, ela deixou o local e afirmou que não retornaria.

Roupa usada pela engenheira

Academia pediu desculpas

Em nota, a academia John Boy informou que pediu desculpas à aluna e abriu uma apuração interna para esclarecer o caso. A empresa também afirmou que revisará protocolos de atendimento e promoverá treinamentos com foco em respeito, diversidade e inclusão.

Segundo a academia, houve tentativa de contato direto com Poliana após a repercussão do episódio.

Retorno reacende discussão

A volta da engenheira aos treinos, mantendo o uso de top, reacendeu o debate nas redes sociais, com manifestações de apoio e críticas ao episódio.

Especialistas apontam que casos como esse levantam discussões sobre liberdade individual, normas internas de estabelecimentos e a forma como abordagens devem ser conduzidas para evitar constrangimentos.

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