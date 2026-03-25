A engenheira Poliana Frigi, de 27 anos, voltou a frequentar a academia após a polêmica envolvendo o uso de top durante os treinos. O retorno ocorreu na noite de terça-feira (24), e foi compartilhado pela própria aluna nas redes sociais com a mensagem: “Voltando com os treinos” e a hashtag #todosdetop.

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Revelado por OVALE, o caso ganhou repercussão nacional após Poliana relatar que foi abordada por uma funcionária de uma unidade da academia John Boy, em São José dos Campos, com a orientação de que utilizasse uma camiseta por cima do top.