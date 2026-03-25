A Câmara de São José dos Campos aprovou nessa terça-feira (24), por unanimidade, um requerimento para cobrar esclarecimentos da Prefeitura sobre o uso, para outras finalidades, de parte das receitas oriundas de doações de Imposto de Renda destinadas ao Fundo Municipal do Idoso e ao Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O requerimento foi apresentado pelo vereador Anderson Senna (PL), que integra a oposição ao governo Anderson Farias (PSD). O prefeito terá 15 dias para enviar a resposta à Câmara.