O comboio do Mirage Circus chegou a São José dos Campos na manhã desta quarta-feira (25). A movimentação percorreu vias importantes da cidade, como o Anel Viário e a Ponte Estaiada, até o local de instalação, em frente ao Aquarius Open Mall.

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De acordo com a organização, mais de 40 caminhões transportaram cerca de 1.200 toneladas de equipamentos utilizados na montagem da estrutura. O circo é comandado pelo ator Marcos Frota e deve iniciar as atividades nos próximos dias.