26 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CONFIRA AS IMAGENS

Comboio do Mirage Circus chega a SJC com 40 caminhões; VEJA VÍDEO

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

O comboio do Mirage Circus chegou a São José dos Campos na manhã desta quarta-feira (25). A movimentação percorreu vias importantes da cidade, como o Anel Viário e a Ponte Estaiada, até o local de instalação, em frente ao Aquarius Open Mall.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a organização, mais de 40 caminhões transportaram cerca de 1.200 toneladas de equipamentos utilizados na montagem da estrutura. O circo é comandado pelo ator Marcos Frota e deve iniciar as atividades nos próximos dias.

Leia mais: São José dos Campos recebe comboio do Mirage Circus nesta quarta

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários