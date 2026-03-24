São José dos Campos recebe, nesta quarta-feira (25), a chegada do comboio do Mirage Circus, o maior circo itinerante da América Latina. Durante a manhã, mais de 40 caminhões percorrerão algumas ruas da região, transportando 1.200 toneladas de equipamentos que darão suporte à montagem da estrutura e dos cenários do espetáculo.

O comboio seguirá pela Rodovia Presidente Dutra, com acesso pela saída 154, de onde entra no Anel Viário. Na sequência, o trajeto inclui o contorno sobre o viaduto até a Avenida Florestan Fernandes, seguindo no sentido do Shopping Colinas. O retorno será realizado nas proximidades do Thermas do Vale, antes da chegada ao terreno onde o circo será instalado.

“Queremos emocionar e impactar o público, esse é o nosso objetivo. E, para nós, isso começa muito antes de subir as lonas. Inicia com a preparação do terreno, chegada das carretas, transformando a paisagem urbana e criando um clima de grande expectativa. Elas transportam muito mais do que equipamentos, levam sonhos”, Erick Dantas, diretor de marketing e comercial do Mirage Circus.



A operação marca a chegada inédita do circo ao Vale do Paraíba com uma logística de grande porte. A dimensão do projeto reflete a grandiosidade do espetáculo que tem como anfitrião o ator Marcos Frota, referência nacional na valorização da arte circense.

Após a chegada do comboio, as equipes iniciam imediatamente a montagem do complexo, que deve impactar a rotina cultural de moradores e turistas da região paulista. O circo ficará instalado em frente ao Aquarius Open Mall, próximo à Churrascaria Boigalé.

Para o início da temporada, também estão confirmadas a Roda Gigante e o Carrossel. Além de uma megaestrutura com telões de LED, lona climatizada, cenografia imersiva e tecnologia de ponta. Todos esses elementos se somam à equipe com mais de 200 profissionais, que garantem o funcionamento de uma operação grandiosa.

O Mirage Circus tem sua grande estreia marcada para o dia 2 de abril. Os ingressos já estão disponíveis, com venda exclusiva pelo site oficial www.miragecircus.com.br.

Serviço – Mirage Circus em BC

Data: a partir de 2 de abril

Local: em frente ao Aquarius Open Mall - ao lado da Churrascaria Boigalé (São José dos Campos – SP)

Ingressos: vendas estão abertas no site oficial www.miragecircus.com.br

Sessões: de terça a domingo

SOBRE O MIRAGE CIRCUS

Com 12 anos de história, foi fundado pelo casal circense Jefferson Souza e Sabrina Robatini e apresentado a mais de 6 milhões de pessoas. Reconhecido como o maior circo itinerante do Brasil, passou por mais de 50 cidades, como São Luiz, Fortaleza, Balneário Camboriú, Campo Grande, Campinas, Florianópolis, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, entre outras.

Propõe uma evolução do modelo tradicional, combinando tradição circense (trapezistas, malabaristas, palhaços, acrobatas, números como o “Globo da Morte”, entre outros) com recursos modernos de produção: iluminação digital, som de última geração, telão de LED, climatização, estrutura grandiosa, praça de alimentação própria, conforto para público e artistas.

Sua inspiração estética e de produção é fortemente influenciada por espetáculos glamorosos e shows de Las Vegas, EUA. O Mirage Circus é uma experiência imersiva, visual e emocional, que combina magia e entretenimento, criando um espetáculo único a cada apresentação.