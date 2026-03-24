26 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DA PREFEITURA

Sindicato dos Servidores inicia debate sobre campanha salarial

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMT
Plenária da entidade será realizada no dia 1º de abril; até agora o governo Sérgio Victor não se manifestou sobre a concessão de reajuste salarial para os servidores da Prefeitura de Taubaté
Plenária da entidade será realizada no dia 1º de abril; até agora o governo Sérgio Victor não se manifestou sobre a concessão de reajuste salarial para os servidores da Prefeitura de Taubaté

Salário
O Sindicato dos Servidores de Taubaté irá promover no dia 1º de abril a plenária da campanha salarial de 2026.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Plenária
O evento será realizado no auditório do Sindicato dos Metalúrgicos (Rua Urupês, 98 - Chácara do Visconde), a partir das 18h30.

Sindicato
"Reajuste salarial já! Nenhum direito a menos aos trabalhadores do serviço público municipal", afirmou o sindicato no convite para a plenária, ressaltando se tratar do "primeiro passo para a luta salarial desse ano".

Dissídio
A data-base do funcionalismo é o mês de maio, mas até agora o governo Sérgio não se manifestou sobre o tema. Para aumentar a insegurança dos servidores, na semana passada o prefeito editou um decreto de ajuste fiscal que colocou em xeque a concessão do reajuste salarial esse ano - em 2025, no primeiro ano da atual gestão, já não houve revisão geral nos vencimentos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários