Salário

O Sindicato dos Servidores de Taubaté irá promover no dia 1º de abril a plenária da campanha salarial de 2026.

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Plenária

O evento será realizado no auditório do Sindicato dos Metalúrgicos (Rua Urupês, 98 - Chácara do Visconde), a partir das 18h30.