Salário
O Sindicato dos Servidores de Taubaté irá promover no dia 1º de abril a plenária da campanha salarial de 2026.
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Plenária
O evento será realizado no auditório do Sindicato dos Metalúrgicos (Rua Urupês, 98 - Chácara do Visconde), a partir das 18h30.
Sindicato
"Reajuste salarial já! Nenhum direito a menos aos trabalhadores do serviço público municipal", afirmou o sindicato no convite para a plenária, ressaltando se tratar do "primeiro passo para a luta salarial desse ano".
Dissídio
A data-base do funcionalismo é o mês de maio, mas até agora o governo Sérgio não se manifestou sobre o tema. Para aumentar a insegurança dos servidores, na semana passada o prefeito editou um decreto de ajuste fiscal que colocou em xeque a concessão do reajuste salarial esse ano - em 2025, no primeiro ano da atual gestão, já não houve revisão geral nos vencimentos.