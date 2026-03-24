Partido
O deputado estadual Ortiz Junior deve deixar o Cidadania nos próximos dias e retornar ao Republicanos. No novo partido, o ex-prefeito de Taubaté deve tentar à reeleição à Assembleia Legislativa.
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Retorno
Essa será a segunda passagem de Ortiz pelo Republicanos. A primeira começou no fim de março de 2024, após saída do PSDB. Pelo Republicanos, Ortiz foi candidato a prefeito de Taubaté naquele ano, mas acabou derrotado no segundo turno por Sérgio Victor (Novo).
Saída
Em novembro de 2024, duas semanas após ser derrotado na eleição para prefeito, Ortiz deixou o Republicanos e voltou para o PSDB. O objetivo era assumir como suplente na Assembleia Legislativa, o que se concretizou em janeiro de 2025.
Cassação
A saída de Ortiz do PSDB para o Republicanos, no entanto, resultou em uma ação de infidelidade partidária movida pelo diretório nacional tucano e por Damaris Moura (PSDB). Em julho de 2025, o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) cassou o mandato de Ortiz, à época já no Cidadania, partido para o qual ele migrou em março daquele ano.
Alesp
Com a cassação, Ortiz chegou a ficar fora da Assembleia Legislativa entre julho e setembro. O deputado voltou à Alesp para aguardar o julgamento de um recurso no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Esse julgamento teve início em 6 de março de 2026, mas foi suspenso por um pedido de vista (mais tempo para análise). Por enquanto, o placar é de 1 a 0 pela cassação.
Janela
A nova filiação de Ortiz ao Republicanos ocorrerá dentro da chamada janela partidária, que permite que deputados possam migrar de legenda sem perda do mandato. O prazo termina dia 3 de abril, seis meses antes da eleição desse ano.