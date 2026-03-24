Partido

O deputado estadual Ortiz Junior deve deixar o Cidadania nos próximos dias e retornar ao Republicanos. No novo partido, o ex-prefeito de Taubaté deve tentar à reeleição à Assembleia Legislativa.

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Retorno

Essa será a segunda passagem de Ortiz pelo Republicanos. A primeira começou no fim de março de 2024, após saída do PSDB. Pelo Republicanos, Ortiz foi candidato a prefeito de Taubaté naquele ano, mas acabou derrotado no segundo turno por Sérgio Victor (Novo).