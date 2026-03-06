O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) iniciou nessa sexta-feira (6) o julgamento do novo recurso do deputado estadual Ortiz Junior (Cidadania) contra a decisão do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) que cassou o mandato do parlamentar por infidelidade partidária. No entanto, um pedido de vista (mais tempo para análise) impediu a conclusão do julgamento.

A apelação seria julgada em sessão virtual entre essa sexta-feira e o dia 12 de março. Dos sete ministros, apenas o relator, André Mendonça, chegou a votar - ele se manifestou contra o recurso de Ortiz. Na sequência, Floriano de Azevedo Marques pediu vista.