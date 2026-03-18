A Ponte Estaiada Juana Blanco (Arco da Inovação), em São José dos Campos, um dos principais cartões-postais da cidade, está interditada para obras de manutenção da estrutura. A interdição começou na manhã da última segunda-feira (16), com serviços de manutenção e inspeção estrutural, com previsão de duração de até dez dias.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A manutenção é necessária, segundo a Prefeitura de São José dos Campos, depois que fissuras foram detectadas na estrutura de concreto da ponte, inaugurada em abril de 2020.