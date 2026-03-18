A Ponte Estaiada Juana Blanco (Arco da Inovação), em São José dos Campos, um dos principais cartões-postais da cidade, está interditada para obras de manutenção da estrutura. A interdição começou na manhã da última segunda-feira (16), com serviços de manutenção e inspeção estrutural, com previsão de duração de até dez dias.
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A manutenção é necessária, segundo a Prefeitura de São José dos Campos, depois que fissuras foram detectadas na estrutura de concreto da ponte, inaugurada em abril de 2020.
Fissuras são como “cortes”, normalmente finos e alongados, que surgem na superfície ou interior de elementos estruturais, como vigas, lajes e pilares. Elas indicam manifestações patológicas causadas por tensões que superam a resistência do material, frequentemente geradas por retração, variação térmica, sobrecarga ou erros de execução.
Reparo de patologia
Segundo José Turano, secretário de Gestão de Obras de São José, a Ponte Estaiada passará por um “reparo de patologia”, que ocorre em todas as estruturas de concreto, em razão de o concreto ser um material que fissura. “As fissuras aparecem com a variação de temperatura”, explicou.
Turano contou que as fissuras foram identificadas na câmara instalada no Arco da Inovação, a 100 metros de altura.
“Essas fissuras não haviam [sido] identificadas e foram comunicadas à construtora Queiroz Galvão, dentro do prazo de garantia. Nesse prazo, a construtora já veio aqui analisar, fez um cronograma, apresentou o método de trabalho e hoje está executando”, disse Turano.
Fissuras geram risco?
De acordo com especialistas, a presença de fissuras na parte superior de uma ponte estaiada, geralmente onde os cabos são ancorados no mastro, pode comprometer a estrutura, mas a gravidade depende da profundidade, abertura e causa técnica da abertura.
Em pontes estaiadas, o mastro e suas câmaras de ancoragem suportam cargas críticas de compressão e tração.
Se houver suspeita de dano, é necessária uma inspeção técnica especializada para realizar um laudo e determinar se a ponte deve ser interditada para manutenção emergencial, como ocorre no Arco da Inovação em São José dos Campos.
Etapas de manutenção
Na primeira etapa da manutenção, equipes da empresa realizam serviços de conservação do concreto, limpeza e verificação do sistema de drenagem. Segundo a administração municipal, essa fase não gera custos ao município, pois está coberta pela garantia da obra executada pela construtora responsável.
Na sequência, uma empresa especializada será responsável pela inspeção técnica dos cabos de sustentação da ponte. O trabalho será realizado com técnicas de acesso por rapel, devido à altura da estrutura, que chega a cerca de 100 metros. Engenheiros e profissionais certificados em atividades em altura participarão da operação.
Segundo Turano, o andamento do reparo depende das condições climáticas, em razão de o material exigir tempo seco para ser aplicado e o serviço necessitar da prática de rapel.
“Sem dúvida, a chuva pode atrapalhar o andamento dessa obra, porque é um produto que tem que ser aplicado no seco, sem água. E também porque o acesso lá em cima é tudo no rapel. E rapel com chuva e vento é perigoso”, afirmou.
Condições climáticas adversas provocarão a paralisação da obra de manutenção. “Chuva e vento forte, com certeza, pode alterar o prazo previamente definido de execução desse reparo”, disse o secretário de Gestão de Obras.
Desgaste da estrutura
Como o passar do tempo, a estrutura da Ponte Estaiada vai apresentando desgastes normais da utilização e da ação do clima, que são acompanhados e medidos.
“Essa obra é uma obra estaiada. Ela é feita de maneira que o arco, ao ser construído, ele vai disparando os estais, que são esses cabos amarelos, [agora] brancos, que estão hoje perdendo um pouco a cor, mas eram amarelos originalmente. Eles vão segurando a parte da ponte onde vai o carro [pista]”, explicou Turano.
“Então, ela é construída progressivamente, tanto o primeiro movimento, que sai no sentido São João, com o segundo, que vem da São João e vai para a Dutra. É um sistema muito bonito, dá uma beleza plástica, é muito boa e outra, aqui pelo espaço que nós tínhamos, o melhor projeto que foi executado foi esse”, assegurou.
Turano disse que a Ponte Estaiada se mostra necessária à cidade: “Hoje, mais do que nunca, foi constatado que São José precisa dessa obra e vai precisar ainda mais, porque São José não para de crescer e assim esperamos que continue. A obra é importante, vimos que o trânsito parou na cidade, em todos os movimentos, em todas as direções, então a obra está mais do que provada a sua necessidade”.