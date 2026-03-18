Um vídeo obtido com exclusividade por OVALE mostra o momento em que o tenente-coronel da Polícia Militar Geraldo Leite Rosa Neto, de 53 anos, é preso na manhã desta quarta-feira (18), em São José dos Campos, no âmbito da investigação sobre a morte da esposa, a soldado Gisele Alves Santana, de 32 anos.

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Nas imagens, o oficial aparece cercado por policiais militares, sem algemas, deixando o elevador do prédio onde mora, no bairro Jardim Augusta, e sendo conduzido até uma viatura da Corregedoria da PM.