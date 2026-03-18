O Ministério Público negocia com a Urbam (Urbanizadora Municipal), que é uma empresa controlada pela Prefeitura de São José dos Campos, a assinatura de um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) para sanar irregularidades no preenchimento de cargos comissionados da estatal.

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Os termos do TAC foram propostos pelo MP no mês passado, em meio a um inquérito no qual a Promotoria apontou a contratação, por parte da Urbam, "de empregados para cargos comissionados sem exigir curso superior, o que pode ser incompatível com a complexidade das atribuições dos cargos, conforme indicado pelo Tribunal de Contas Estadual". Na redação do acordo, a promotora Ana Chami ressaltou que "é necessária compatibilidade entre o nível de escolaridade e as atribuições de cargos comissionados, o que implica, neste caso, a exigência de curso superior para o preenchimento de cargos comissionados".