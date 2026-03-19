Mensagens enviadas pelo tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto à esposa, a soldado da Polícia Militar Gisele Alves Santana, revelam um relacionamento marcado por controle, cobranças e exigência de submissão dias antes da morte da vítima.

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Os diálogos, extraídos do celular do oficial e anexados à denúncia do Ministério Público, mostram como ele se definia (como “rei”, “macho alfa” e “soberano”) e o modelo de relação que dizia esperar: uma esposa “obediente” e “submissa”.