17 de março de 2026
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SEGUNDA PRORROGAÇÃO

IPTU/taxa de lixo: Taubaté prorroga para 31 de março o pagamento

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMT
Medida foi anunciada pela Prefeitura nessa terça-feira, em meio a atraso na distribuição de carnês; antes, data de vencimento da primeira parcela já havia passado de 10 para 20 de março
Medida foi anunciada pela Prefeitura nessa terça-feira, em meio a atraso na distribuição de carnês; antes, data de vencimento da primeira parcela já havia passado de 10 para 20 de março

Prorrogação
A Prefeitura de Taubaté prorrogou, pela segunda vez, a data de vencimento da primeira parcela do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e da taxa de lixo.

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Repetição
Inicialmente, o vencimento seria dia 10 de março. No dia 6, foi prorrogado para 20 de março. E, nessa terça-feira (17), passou para 31 de março.

Decreto
Editado pelo prefeito Sérgio Victor (Novo), o novo decreto que altera a data foi publicado no diário oficial. Para os próximos meses, de abril a dezembro, a data de vencimento permanece no dia 10.

Atraso
O novo adiamento foi definido em meio a atrasos na distribuição dos 140 mil carnês e também em meio a reclamações sobre os valores cobrados de IPTU e de taxa de lixo.

Carnê
Enquanto os carnês físicos não são entregues, os contribuintes podem consultar, de forma online, os valores que serão cobrados em 2026 e também pagar os tributos. Basta clicar aqui. É necessário informar o número de inscrição do imóvel (BC) e CPF/CNPJ do proprietário para visualizar.

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