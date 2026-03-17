Prorrogação

A Prefeitura de Taubaté prorrogou, pela segunda vez, a data de vencimento da primeira parcela do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e da taxa de lixo.

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Repetição

Inicialmente, o vencimento seria dia 10 de março. No dia 6, foi prorrogado para 20 de março. E, nessa terça-feira (17), passou para 31 de março.