As obras no Arco da Inovação, em São José dos Campos, está tirando o sono dos moradores da rua Jorge Zarur, nas proximidades da situada nas proximidades da Ponte Estaiada. Os residentes afirmam que há barulho excessivo provocado pelas no local após as 22h.
Relatos apontam que os trabalhos na segunda-feira (16) e terça-feira (17) seguiram até 1h, interrompendo o sono de quem mora no local.
Embora a percepção inicial fosse de uma intervenção na própria estrutura da ponte, que se encontra interditada, informações de quem circula pelo local esclarecem que a movimentação ocorre na avenida lateral.
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Um grande buraco teria sido aberto na via na segunda-feira, o dia apontado como o de maior transtorno devido ao barulho das máquinas.
A razão da obra permanece um mistério para a vizinhança, uma vez que o serviço parece ter surgido de forma inesperada, sem comunicado que justificasse a urgência de uma operação noturna.
Questionada sobre o cronograma e os motivos da intervenção na manhã desta quinta-feira (19), a prefeitura informou que emitirá um posicionamento oficial na próxima segunda-feira (23).
Enquanto isso, os moradores seguem sem respostas e preocupados com a continuidade do barulho nos próximos dias.
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