Após ser preso em São José dos Campos, na manhã desta quarta-feira (18), o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto foi conduzido ao 8º BP (Distrito Policial) de São Paulo, sem algemas.

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Ele é acusado de matar a esposa, a policial militar Gisele Alves Santana, de 32 anos, com um tiro na cabeça e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça Militar.