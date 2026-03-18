A análise do celular do tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, 53 anos, revela que ele "enfiou a mão" (agrediu) na soldado PM Gisele Alves Santana, 32 anos, sua esposa, dias antes dela ter sido morta com um tiro na cabeça, efetuado com a arma do oficial.

A agressão teria ocorrido no dia 5 de fevereiro. A morte de Gisele aconteceu na manhã do dia 18 daquele mês, no apartamento em que o casal vivia, em São Paulo.

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