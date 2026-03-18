O uso de luminol (substância capaz de revelar vestígios de sangue invisíveis a olho nu) foi decisivo para mudar o rumo da investigação sobre a morte da policial militar Gisele Alves Santana, de 32 anos.

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De acordo com laudos e com a decisão da Justiça Militar, o exame revelou marcas de sangue em diferentes pontos do apartamento onde ela foi encontrada morta, no Brás, em São Paulo, levantando suspeitas de tentativa de limpeza e possível alteração da cena do crime.