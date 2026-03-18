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Um laudo pericial da investigação sobre a morte da policial militar Gisele Alves Santana , de 32 anos, descartou a hipótese de suicídio e apontou que ela foi morta pelo próprio marido, o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto , de 53 anos, após ter sido atacada pelas costas, imobilizada e assassinada.

A conclusão consta na decisão da Justiça Militar que decretou a prisão preventiva do oficial, cumprida nesta quarta-feira (18), em um condomínio no Jardim Augusta, em São José dos Campos. EXCLUSIVO: VEJA O MOMENTO DA PRISÃO

De acordo com os exames técnico-científicos, o disparo que matou Gisele foi feito de forma incompatível com autoextermínio. A perícia indica que o tiro ocorreu pelas costas, possivelmente de maneira súbita, o que teria impossibilitado qualquer reação da vítima.

"O mosaico probatório, portanto, afasta a hipótese de suicídio e indica que Gisele foi abordada por trás, com mão esquerda do agressor na mandíbula/face e arma na mão direita dirigida à têmpora direita; após o disparo, o corpo foi deposto ao chão, houve escoamento sanguíneo e manipulações subsequentes (inclusive posição da arma na mão), com limpeza/banho do autor, sendo o investigado a única pessoa com ela antes do fato e o primeiro a intervir na cena, o que robustece a autoria em seu desfavor", diz o Ministério Público, com base no laudo pericial e na reconstituição do crime.