A soldado da Polícia Militar Gisele Alves Santana, de 32 anos, sofria violência física, psicológica e patrimonial antes de morrer, segundo decisão da Justiça Militar que determinou a prisão do marido, o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, de 53 anos.

O oficial, que é nascido em Taubaté, foi preso na manhã desta quarta-feira (18) em São José dos Campos. Após a prisão, ele foi chamado de "assassino" por populares (veja vídeo).

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