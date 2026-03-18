18 de março de 2026
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CASO GISELE

EXCLUSIVO: Vídeo mostra a prisão de tenente-coronel em SJC; VEJA

Por Guilhermo Codazzi | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Editor-chefe de OVALE
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Reprodução

Um vídeo obtido com exclusividade por OVALE mostra o momento em que o tenente-coronel da Polícia Militar Geraldo Leite Rosa Neto, de 53 anos, é preso na manhã desta quarta-feira (18), em São José dos Campos, no âmbito da investigação sobre a morte da esposa, a soldado Gisele Alves Santana, de 32 anos.

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Nas imagens, o oficial aparece cercado por policiais militares, sem algemas, deixando o elevador do prédio onde mora, no bairro Jardim Augusta, e sendo conduzido até uma viatura da Corregedoria da PM.

Nascido em Taubaté, o tenente-coronel atuou durante anos no Vale do Paraíba e se refugiou em São José, onde tem um apartamento, após a morte da esposa.

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Prisão foi registrada em vídeo

O registro mostra a saída do tenente-coronel do condomínio por volta das 9h. Durante o trajeto, ele é escoltado por agentes até o veículo oficial.

Do lado de fora, moradores e curiosos acompanharam a movimentação e gritaram palavras como “assassino” e “feminicídio”.

Investigação por feminicídio

A prisão ocorreu após pedido da Polícia Civil e decisão da Justiça, dentro da apuração que investiga possível feminicídio e fraude processual.

Gisele foi encontrada morta com um tiro na cabeça em 18 de fevereiro, no apartamento do casal no bairro do Brás, na capital paulista. O caso, inicialmente tratado como suicídio, passou a ser investigado como morte suspeita após o avanço das diligências.

A Secretaria da Segurança Pública informou que o inquérito foi concluído com indiciamento do oficial.

O que apontam as investigações

Segundo a SSP, foram identificadas inconsistências relevantes nas versões apresentadas pelo tenente-coronel, além de divergências sobre o relacionamento do casal e a dinâmica do ocorrido.

Laudos periciais também indicaram indícios de alteração da cena e apontaram inviabilidade da hipótese de suicídio.

Além disso, a Corregedoria da PM solicitou a prisão com base nos crimes de feminicídio, fraude processual e violência doméstica.

Mandado e próximos passos

O mandado de prisão foi expedido pela Justiça Militar e cumprido em São José, onde o oficial estava em sua residência.

Ele deverá ser encaminhado ao 8º Distrito Policial, na capital, onde será interrogado. Após os procedimentos, ficará à disposição da Justiça e pode ser levado ao Presídio Militar Romão Gomes.

A decisão judicial considerou a necessidade de garantir a ordem pública, preservar a instrução criminal e evitar possível interferência nas investigações.

O caso tramita sob segredo de Justiça. Novos detalhes dependem da conclusão de exames e do andamento dos processos nas esferas civil e militar.

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