A SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) confirmou que o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, 53 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (18), em São José dos Campos, por suspeita de feminicídio contra a esposa, a soldado da PM Gisele Alves Santana, 32 anos, morta há um mês na capital.

EXCLUSIVO: VEJA O MOMENTO DA PRISÃO

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