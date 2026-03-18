Após ser preso em São José dos Campos na manhã desta quarta-feira (18), o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, 53 anos, foi chamado de “assassino” ao deixar o apartamento na cidade. EXCLUSIVO: VEJA O MOMENTO DA PRISÃO

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A prisão do tenente-coronel aconteceu após pedido da Polícia Civil e determinação da Justiça. Neto deixou o prédio, onde reside no Jardim Augusta, na região central de São José, no carro da corregedoria da Polícia Militar, por volta das 9h.