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O tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, 53 anos, foi preso em São José dos Campos nesta quarta-feira (18). Ele foi indiciado pela Polícia Civil pela morte da esposa dele, a soldado Gisele Alves Santana, 32 anos, encontrada com um tiro na cabeça no apartamento em que o casal vivia no Brás, no centro da capital paulista, em 18 de fevereiro.

Um comboio com agentes da Polícia Civil e da corregedoria da PM chegou ao apartamento do tenente-coronel, que fica na rua Roma, no Jardim Augusta, na região central de São José dos Campos, por volta de 8h10. O militar foi localizado e preso no imóvel.

O oficial estava em sua residência e deve ser conduzido ao 8º Distrito Policial, na capital, onde deverá ser interrogado e formalmente indiciado.

Após esses procedimentos, o tenente-coronel deve passar por exames de corpo de delito e então será levado para o Presídio Militar Romão Gomes, na capital. A expectativa da polícia é que o IPM (Inquérito Policial Militar) seja concluído nos próximos dias.