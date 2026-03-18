O tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, 53 anos, foi preso em São José dos Campos nesta quarta-feira (18). Ele foi indiciado pela Polícia Civil pela morte da esposa dele, a soldado Gisele Alves Santana, 32 anos, encontrada com um tiro na cabeça no apartamento em que o casal vivia no Brás, no centro da capital paulista, em 18 de fevereiro.
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Um comboio com agentes da Polícia Civil e da corregedoria da PM chegou ao apartamento do tenente-coronel, que fica na rua Roma, no Jardim Augusta, na região central de São José dos Campos, por volta de 8h10. O militar foi localizado e preso no imóvel.
O oficial estava em sua residência e deve ser conduzido ao 8º Distrito Policial, na capital, onde deverá ser interrogado e formalmente indiciado.
Após esses procedimentos, o tenente-coronel deve passar por exames de corpo de delito e então será levado para o Presídio Militar Romão Gomes, na capital. A expectativa da polícia é que o IPM (Inquérito Policial Militar) seja concluído nos próximos dias.
A Polícia Civil de São Paulo indiciou o policial por feminicídio e fraude processual. Na terça-feira (17), a Polícia Civil pediu a prisão de Neto.
Segundo a Polícia Civil, a cena onde a soldado morreu foi alterada e a posição em que o corpo foi encontrado era incompatível com um suicídio. Ainda é apontado que seria possível que Gisele estivesse desmaiada no momento do disparo.
Um laudo necroscópico indicou "lesões contundentes" na face e na região cervical da soldado, provocadas por pontas de dedos e escoriação compatível com a pressão de unhas.
Exumação
O pedido de prisão foi realizado após o corpo de Gisele ser exumado no dia 6 de março e passar por nova perícia e exames complementares. Na quarta-feira (11), o delegado responsável pelo caso se reuniu com membros da Corregedoria da Polícia Militar, que também abriu procedimento para apurar a ocorrência.
O caso foi registrado inicialmente como suicídio, mas o registro foi alterado pela Polícia Civil para "morte suspeita" após a mãe da vítima dizer, em depoimento, que o relacionamento do casal era conturbado e que o tenente-coronel era uma pessoa muito abusiva e violenta com a companheira.