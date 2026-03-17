A investigação sobre a morte da policial militar Gisele Alves Santana, de 32 anos, ganhou novos elementos após a defesa da família apresentar registros anteriores contra o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, companheiro da vítima e suspeito no caso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo documentos apresentados nesta semana, o oficial já foi denunciado por ex-companheiras e até por colegas de farda por comportamentos como ameaça, perseguição e assédio moral.