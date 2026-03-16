O tutor dos cães da raça pitbull que atacaram e mataram Marlene Ferreira Leite, de 69 anos, em São José dos Campos, tornou-se réu na Justiça pelo crime de homicídio qualificado. A denúncia foi recebida na última sexta-feira (13), pelo juiz Milton de Oliveira Sampaio Neto, da Vara do Júri e Execuções Criminais de São José.

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Everaldo Ribeiro dos Santos, que já está preso preventivamente pelo caso, vai responder criminalmente pelo ataque e morte de Marlene. Ela morreu após ter sido atacada por dois pitbulls na região leste de São José, no dia 23 de fevereiro deste ano.