A Polícia Civil identificou como Leandro de Souza, 39 anos, o homem morto a tiros após deixar a esposa no trabalho, em Pindamonhangaba, na madrugada desta segunda-feira (16). O homicídio aconteceu na rua Tung A Chih, no distrito de Moreira César.

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Segundo o boletim de ocorrência, outro veículo teria fechado o carro da vítima e dois atiradores desceram para cometer o crime. Os matadores estão sendo procurados pela polícia.