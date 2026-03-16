A Polícia Civil identificou como Leandro de Souza, 39 anos, o homem morto a tiros após deixar a esposa no trabalho, em Pindamonhangaba, na madrugada desta segunda-feira (16). O homicídio aconteceu na rua Tung A Chih, no distrito de Moreira César.
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Segundo o boletim de ocorrência, outro veículo teria fechado o carro da vítima e dois atiradores desceram para cometer o crime. Os matadores estão sendo procurados pela polícia.
Policiais militares foram acionados por volta de 4h50 para atender ocorrência de disparos de arma de fogo. No local, encontraram Leandro caído no chão e o carro dele, um Ford Fiesta branco, cerca de 150 metros à frente. O carro estava cravado de balas, principalmente na parte dianteira do capô e no para-brisa.
A ocorrência foi registrada na Delegacia de Pindamonhangaba como homicídio consumado de autoria desconhecida.
De acordo com o registro, Leandro havia acabado de deixar a esposa no trabalho quando foi surpreendido logo após sair do local.
A mulher disse à polícia que não presenciou os disparos. Ela contou que tinha acabado de ser deixada no local de trabalho. Em seguida, de acordo com informações repassadas à polícia pela equipe de segurança, um carro desconhecido fechou o veículo de Leandro.
Na sequência, ainda conforme o registro policial, dois homens desceram do automóvel e atiraram. Leandro chegou a sair do carro e tentou escapar, mas não conseguiu e morreu no local.
Até o momento da elaboração do BO, não foram localizados o outro veículo nem os autores dos disparos.
A Polícia Civil informou que as imagens das câmeras do local estão à disposição da autoridade policial e podem ajudar na identificação do carro usado na ação e dos autores dos disparos.
Também consta que não há informações sobre ameaças anteriores contra Leandro, apenas que ele possuía antecedentes criminais. A perícia técnica foi acionada e esteve no local do crime. O caso segue sob investigação em Pindamonhangaba.