A morte da policial militar Gisele Alves Santana, de 32 anos, ganhou novos elementos na investigação conduzida pela Polícia Civil. Em depoimento prestado na última sexta-feira (13), o ex-marido da vítima afirmou que Gisele não apresentava tendências suicidas, segundo relato do advogado da família.

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A policial foi encontrada morta no dia 18 de fevereiro, com um tiro na cabeça, dentro do apartamento onde morava com o então marido, o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, oficial da Polícia Militar.