O tenente-coronel da Polícia Militar Geraldo Leite Rosa Neto afirmou que não foi responsável pelas marcas encontradas no pescoço de sua esposa, a policial Gisele Alves Santana, de 32 anos, morta com um tiro na cabeça em fevereiro, na capital paulista.

O tenente-coronel, que é natural de Taubaté e tem residência em São José dos Campos, passou a ser investigado no inquérito que apura a morte da PM.

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