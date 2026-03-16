“Ordem e Progresso”.

Inspirado no positivismo francês e adotado após a Proclamação da República, em 1889, o lema da bandeira brasileira ganha um significado diametralmente invertido no estado paralelo criado pelo PCC (Primeiro Comando da Capital), a maior e mais temida facção criminosa do país.

Na organização, criada no Vale do Paraíba, a ordem aparece na estrutura hierárquica detalhada no novo organograma da facção, revelado por OVALE. Já o "Progresso” é como o PCC refere-se ao tráfico de drogas, a principal fonte de lucro do grupo.

E dentro desse império do crime há uma “Princesinha”: é como o PCC chama a rota da cocaína enviada ao exterior, um negócio que movimenta bilhões de reais.