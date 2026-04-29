Uma aluna da Unesp (Universidade Estadual Paulista) em São José dos Campos denuncia ter sido vítima de estupro cometido por um professor durante o primeiro ano de graduação. O caso foi revelado nesta quarta-feira (29), por meio de um post nas redes sociais.

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No relato, a jovem Carolina Ferreira diz que o sonho de ser dentista "foi interrompido de forma violenta". A OVALE, Carolina contou que o caso aconteceu em 2023, quando tinha 18 anos. A jovem afirma que levou o caso à direção da universidade, mas que houve omissão da instituição.